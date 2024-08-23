كوميديا سوداء .. " مسؤول في النصر لم يعرف العالمي من التعاون!"

واقعة غريبة جدًا حدثت في نصف نهائي كأس السوبر!

فجر الإعلامي عبد العزيز السويد مفاجأة من العيار الثقيل، يخص أحد المسؤولين داخل نادي النصر، بواقعة حدثت في مواجهة التعاون بنصف نهائي كأس السوبر السعودي.

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وقال السويد خلال تصريحات عبر برنامج "كورة روتانا": "النصراويون يُريدون فقط أن يدير ناديهم نصراويين، وهذا ليس تقليلًا من المتواجدين حاليًا ولكنهم دون خبرة فقط".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لك أن تتخيل خلال مباراة التعاون الأخيرة، هناك عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة النصر، لا يعرف العالمي من سكري القصيم في الملعب، وهذه معلومة وأتحمل مسؤوليتها".

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وواصل: "الموقف كان مضحكًا للمتواجدين وقتها، ولكن هذا الأمر لا يضحك، ولكن يجب ألا تلوم هذا الشخص المسؤول، لأنه تم تعيينه وهو ليس له علاقة بهذا الأمر".

عبد العزيز تابع: "إدارات الأندية يجب أن يكون فيها ولاء، لأنه يخلق الشغف، ولكن إذا كنت موظف إذا خسرت اليوم ستضحك غدًا دون أن تشعر بأن هناك مشكلة أو خطأ، أو حتى بالمشجع النصراوي".

واختتم السويد تصريحاته قائلًا: "اللجنة الفنية في الهلال يوجد فهد بن نافل ثم فهد المفرج ثم جورجي جيسوس، والثلاثي يشجعون الهلال، وأما في النصر يوجد جويدو فينجا وفيرناندو هييرو ثم لويس كاسترو، أين النصراويين هنا؟".