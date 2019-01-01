النصر يتحرك لخطف وصيف هدافي الدوري السعودي

المهاجم الكاميروني سيكون فرس رهان جديد خلال الفترة المقبلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن دخول اللاعب الكاميروني، ليندر تاوامبا مهاجم التعاون ضمن خيارات نادي النصر السعودي من أجل التعاقد معه.

ويبدو أن المهاجم الكاميروني سيكون فرس رهان جديد خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة العديد من الأندية التعاقد مع اللاعب.

التقارير أشارت إلى أن إدارة التعاون سوف تحسم مصير الكاميروني تاوامبا وذلك خلال الأيام المقبلة في ظل العروض المقدمة إليه بعد الموسم الجيد الذي قدمه مع سكري القصيم.

🚨 خلال حواره مع إحدى الإذاعات البيروفية.. كاريللو قال كلمته الأخيرة 💁‍♂️ pic.twitter.com/mdtsRw2i4P — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 22, 2019

اللاعب يمتلك العديد من العروض أخرها من نادي الشارقة بطل دوري الخليج العربي، بجانب عرض قوي من قبل إدارة نادي العين الإماراتي.

صحيفة "الرياض" بحسب مصادرها أشارت إلى أن إدارة نادي النصر تريد تقديم مبلغ 20 مليون ريال لشراء عقد اللاعب الذي سينتهي مع التعاون في نهاية الموسم المقبل وقدمت إدارة الشباب مبلغ 15 مليون ريال. وذلك في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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يُذكر أن تاوامبا قدم موسمًا رائعًا مع سكري القصيم، فقد ساهم في تتويج فريقه بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد تسجيله الهدف الثاني في الوقت القاتل أمام الاتحاد، كما أنّه تواجد في وصافة هدافين الدوري برصيد 21 هدفًا.