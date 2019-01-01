النصر والتعاون: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة النصر ضد التعاون في الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020

النصر 1 × 1 التعاون

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

33’ تسديدة قوية من نور الدين أمرابط من على حدود المنطقة لكن ابعدها الحارس ببراعة

32’ تسديدة قوية من نيلتون من خارج المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايسر

الهدف جاء بعد تمريرة طولية من مايكون بيريرا فى إتجاه نور الدين امرابط على يسار المنطقة تلقاها المغربي ومررها عرضية أرضية فى إتجاه جوليانو الذي تلقاها بتسديدة قوية تصدي لها الحارس وارتدت له من جديد ليتبعها بتسديدة فى المرمي

31’ جوووووووووووووووووووووووووووول،،،،، هدف التعادل للنصر عن طريق جوليانو فيكتور

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتقدم أصبح للتعاون بهدف دون رد على حساب النصر

28’ محاولات من لاعبي النصر للبحث عن ثغرة فى دفاعات التعاون من أجل إدراك هدف التعادل

27’ عرضية أرضية من سلطان الغنام لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

26’ انطلاقة من سلطان الغنام من الجهة اليمني ومحاولة لإرسلها عرضية فى إتجاه أحمد موسي لكن استخلصها الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

25’ محاولات من لاعبي النصر للبحث عن هدف لتعديل النتيجة

24’ انطلاقة من نور الدين امرابط من على حدود المنطقة ثم يمررها فى إتجاه جوليانو لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية

23’ تنفيذ الخطأ بعرضية من نور الدين أمرابط لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

22’ بطاقة صفراء من نصيب مدالله العليان

21’ خطأ لصالح نور الدين امرابط بعد تدخل قوي من مدالله العليان من الجهة اليمنى

20’ انطلاقة من بيتروس ماتيوس من الجهة اليسري لكن تدخل معه هيلدون بقوة لكن الحكم يشير باسترار اللعب

19’ انطلاقة من الجهة اليسري عن طريق أحمد موسي ومحاولة التسديد لكن تدخل معه سيدريك أميسي وابعدها من امامه

الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق نيلدو بيترولينا فى إتجاه لياندري تاوامبا لكن امسكها الحارس برادلي جونز وسقط من يده امام سيدريك أميسي الذي سددها فى المرمي بنجاح

أميسيييييييييي 🐺 يسجل هدف التقدم عند الدقيقة 19 .. — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) December 13, 2019

18’ جوووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول للتعاون عن طريق سيدريك أميسي

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

13’ هدوء فى مجريات اللقاء وانحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي النصر

11’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح التعاون ضد نور الدين امرابط

10’ تسديدة من أحمد موسي من على حدود المنطقة لكن ابعدها الحارس دوس انجوس ببراعة

9’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي النصر

8’ انطلاقة من جوليانو من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها فى إتجاه عبدالفتاح آدم الذي حاول تسديد الكرة من داخل يسار المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

6’ ركنية للنصر تنفذ بعرضية من نور الدين امرابط لكن ابعدها الدفاع لترتد امام سلطان الغنام الذي سدد كرة قوية لكنها مرت اعلى المرمي

5’ سيطرة من لاعبي النصر وتمريرات على حدود منطقة جزاء التعاون

3’ تسديدة قوية من جوليانو من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

2’ تمريرة من جوليانو فى إتجاه عبدالفتاج آدم داخل يسار المنطقة ومحاولة التسديد لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / فهد عائض الرشيدي / ابراهيم الزبيدي / ناصر الدعجاني / حسين شيعان / ريان الموسي / فهد رشيد الحمد / ربيع السفياني / ياسين برناوي / محمد محسن حرزان

تشكيلة #التعاون أمام "النصر" في الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .. #يارب_وفق_تعاونا 💛 pic.twitter.com/OQkVkJsx2v — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) December 13, 2019

التعاون: يبدأ المدرب باولو سيرجيو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من كاسيو دوس انجوس / أحمد عسيري / ريكاردو ماتشادو / طلال العبسي / مدالله العليان / ساندرو مانويل / سيدريك أميسي / نيلدو بيترولينا / هيلدون ألميدا / عبدالمجيد السواط / لياندري تاوامبا

البدلاء / أيمن يحيي / فراس البريكان / فرج الغشيان / يحيي الشهري / عبدالرحمن الدوسري / عمر هوساوي / حمدآل منصور / زيد البواردي / خالد عبدالعزيز الغوينم

النصر: يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من برادلي جونز / سلطان الغنام / مايكون بيريرا / عبداللهمادو/ عوض خميس / مختار علي / بيتروس ماتيوس / أحمد موسي / جوليانو فيكتور / نور الدين أمرابط / عبدالفتاح آدم

تشكيل الفريقين:

في الوقت نفسه فإن التعاون يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة ولديه فرصة مميزة لأن يتواجد في الصدارة حال الانتصار، مما سيزيد من صعوبة المباراة وسيضفي عليها المزيد من الإثارة.

النصر يتقاسم الصدارة مع الهلال والأهلي برصيد 20 نقطة مع تقدمه هو وقلعة الكؤوس عن الزعيم بمباراة، الفوز سيجعل العالمي ينفرد بصدارة الجدول ولو بصورة مؤقتة، مما يضع ضغوطًا إضافية مع الهلال والذي لن يخوض الجولة المقبلة بسبب مشاركته بكأس العالم للأندية.

لم يجد النصر صعوبة في أن يسحق البكيرية في كأس خادم الحرمين الشريفين، مما يجعله يدخل مباراة التعاون وهو بمعنويات مرتفعة، ولكن نده هو الند دائم العناد مع الكبار، فسكري القصيم لن يكون لقمة سائغة أمام كتيبة المدرب فيتوريا.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة النصر ضد التعاون في الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./