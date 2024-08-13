"كاسترو يحسم مصير أندرسون تاليسكا" .. مفاجأة في تشكيل النصر المرتقب أمام التعاون

ساعات تفصل النصر عن الظهور الأول في الموسم الجديد..

حسم البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، موقفه من مشاركة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، أمام "سكري القصيم" فريق التعاون، مساء اليوم الأربعاء.

النصر يواجه نادي التعاون، في السابعة و15 دقيقة من مساء اليوم الأربعاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، قرر كاسترو عدم البدء بتاليسكا، في "التشكيل الأساسي" للفريق النصراوي أمام سكري القصيم؛ خاصة أن اللاعب عانى من الإصابة، خلال المباريات الودية الإعدادية، في صيف العام الحالي.

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الصحيفة كشفت عن أن المدير الفني البرتغالي، قرر الاعتماد على أيمن يحيى، بدلًا من النجم البرازيلي في "التشكيل الأساسي" أمام التعاون؛ ليكون مكملًا للثنائي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والنجم السنغالي ساديو ماني، في خط الهجوم.

جدير بالذكر أن تاليسكا تعرض للإصابة في الربع الأخير من الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ ليغيب حتى نهايته، قبل العودة في المباريات الودية الإعدادية، والذي عانى خلالها من إصابة جديدة.