النصر والبكيرية: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة النصر ضد البكيرية في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر 0 × 0 البكيرية

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

البدلاء / زيد البواردي / عبدالله مادو / عبدالإله العمري / عبدالمجيد عباس / ايمن يحيي / نواف الفرشان / خالد الغوينم / فرج الغشيان / عبدالفتاح آدم

يبدأ النصر بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من برادلي جونز / مايكون بيريرا / عمر هوساوي / حمد آل منصور / عوض خميس / عبدالرحمن الدوسري / بيتروس ماتيوس / جوليانو / نور الدين امرابط / أحمد موسي / عبدالرزاق حمدالله

تشكيل الفريقين:

البكيرية في الوقت نفسه لن يكون خصمًا سهلًا، فالفريق الذي ينشط في القسم الثاني يحتل المركز الثالث ويعيش موسمًا مقبولًا وقريب من التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في حال أن استمر على نفس الأداء الحالي.

المباراة ستكون بمثابة إعداد جيد للعالمي من أجل العودة إلى بطولة الدوري السعودي بكل ما لديه القوة، وذلك بعد الهزيمة المفاجئة على يد الوحدة بهدف نظيف، والتي حرمته من الانفراد بصدارة البطولة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة النصر ضد البيكرية ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفى...متابعة ممتعة.