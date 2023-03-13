النصر الأكثر كرهًا ولا وجود للهلال .. أكثر الأندية العربية المحبوبة في العالم

من هو النادي الأكثر كرهًا بين الجماهير؟ ومن منهم الأكثر حبًا؟

يتجادل الجمهور طوال الوقت حول النادي العربي الأكثر شعبية في الشرق الأوسط والعالم، ويتشاحن حول ألقاب كالزعيم ونادي القرن وغيرها، فقررت صحيفة "ماركا" الإسبانية" حسم هذا الجدل من وجهة نظرها.

الصحيفة الإسبانية رصدت قائمة من 28 ناديًا، مرتبة من الأكثر كرهًا إلى الأكثر حبًا وشعبية بين الجماهير على مستوى العالم بأكمله.

في المركز الـ28 والأخير، جاء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليكون هو الأكثر كرهًا، أما المركز الأول فمن نصيب نادي برسبوليس الإيراني، ليكون الأكثر حصدًا لحب الجماهير.

بينما شهدت القائمة وجود ثلاثة أندية عربية، احتل المراكز الـ25 والـ26 والـ27 ألا وهي الرجاء المغربي، الأهلي المصري والنصر السعودي على الترتيب، ليكون العالمي الأكثر كرهًا من بين عرب القائمة.

فيما غاب الهلال والاتحاد والأهلي السعوديون والزمالك المصري عن القائمة نهائيًا، ليس حبًا أو كرهًا.