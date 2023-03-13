النصر الأكثر كرهًا ولا وجود للهلال .. أكثر الأندية العربية المحبوبة في العالم

يتجادل الجمهور طوال الوقت حول النادي العربي الأكثر شعبية في الشرق الأوسط والعالم، ويتشاحن حول ألقاب كالزعيم ونادي القرن وغيرها، فقررت صحيفة "ماركا" الإسبانية" حسم هذا الجدل من وجهة نظرها.
الصحيفة الإسبانية رصدت قائمة من 28 ناديًا، مرتبة من الأكثر كرهًا إلى الأكثر حبًا وشعبية بين الجماهير على مستوى العالم بأكمله.
في المركز الـ28 والأخير، جاء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليكون هو الأكثر كرهًا، أما المركز الأول فمن نصيب نادي برسبوليس الإيراني، ليكون الأكثر حصدًا لحب الجماهير.
بينما شهدت القائمة وجود ثلاثة أندية عربية، احتل المراكز الـ25 والـ26 والـ27 ألا وهي الرجاء المغربي، الأهلي المصري والنصر السعودي على الترتيب، ليكون العالمي الأكثر كرهًا من بين عرب القائمة.
فيما غاب الهلال والاتحاد والأهلي السعوديون والزمالك المصري عن القائمة نهائيًا، ليس حبًا أو كرهًا.
اختيارات المحررين
- بعد أزمة رومارينيو .. لاعبون طالتهم اتهامات المنشطات زورًا
- بيلباو وبرشلونة | ظلم بيِّن .. ماذا لو لم تكن تقنية الفيديو حاضرة؟ وتشافي بقناع فالفيردي!
- تأثير رونالدو! النصر يكتسح ريال مدريد وعمالقة أوروبا على منصات التواصل الاجتماعي
- آخرهم هاتريك في أربع دقائق .. ماني ونجم مصري وأسرع الثلاثيات
- رحلة البحث عن خليفة كريم بنزيما.. حلول كثيرة أبرزها تحت قدمي ريال مدريد