قبل مواجهة الاستقلال .. "أوضاع إيران" تقلق النصر وتحرك عاجل من الاتحاد الآسيوي!

النصر يحل ضيفًا على الاستقلال في 22 أكتوبر..

أثارت الأوضاع الأمنية في إيران، حالة من القلق، تزامنًا مع استضافة عددٍ من مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث ينتظر أن يحل النصر ضيفًا على الأراضي الإيرانية، خلال شهر أكتوبر الجاري.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فتح ملفًا طارئًا لمتابعة وضع المباريات التي ستقام في إيران خلال الفترة المُقبلة، سواءً بالمنتخب الإيراني، أو الأندية المحلية في بطولات آسيا المختلفة، ومن المُتوقع أن يصدر الاتحاد القاري بيانًا رسميًا خلال أيام، لإعلان الموقف النهائي بشأن استضافة البلاد للمباريات القارية.

ومن المقرر أن يحل النصر ضيفًا على الاستقلال، على ملعب آزادي، في 22 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، علمًا بأن الهلال والأهلي سيخوضان مواجهات ضد الأندية الإيرانية، إلا أن القرعة حددت إقامة تلك المواجهات في السعودية، لتصبح مواجهة النصر الإيرانية هي الوحيدة التي ستقام خارج المملكة.

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وبحسب آخر التطورات، فإن إدارة النصر تدرس التقدم بخطاب رسمي للاتحاد الآسيوي، لطلب نقل مباراة الاستقلال إلى أرض محايدة، ورغم عدم إرسال الطلب - حتى الآن - إلا أن الإدارة النصراوية تراقب الوضع، وستعمل على نقل اللقاء خلال الأيام المُقبلة، وفق ما أوضحت صحيفة "الرياضية".

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول مجموعة الغرب، بعد مرور جولتين من مرحلة الدوري، في بطولة دوري النخبة الآسيوية، برصيد 4 نقاط، فيما يحافظ الهلال والأهلي على العلامة الكاملة بـ6 نقاط، كما يتساوى النصر مع السد في النقاط الأربع، علمًا بأن النسخة الجديدة من البطولة، تشهد تقسيم الـ24 فريقًا المشارك إلى مجموعتين؛ واحدة للغرب والثانية للشرق، بحيث يخوض كل فريق 8 مواجهات أمام 8 أندية مختلفة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل مجموعة إلى دور الـ16.