حدد الملعب الجديد أخيرًا .. الاتحاد الآسيوي يُعلن رسميًا نقل مباراة الاستقلال والنصر إلى خارج إيران

الأمر أصبح رسميًا بعد جدال ونقاش طويل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أخيرًا بشكل رسمي نقل مباراة الاستقلال الإيراني والنصر السعودي، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى خارج إيران وحدد الملعب الجديد.

الأحداث الأمنية والسياسية في إيران دفعت النصر لطلب تغيير مكان المباراة إلى أرض محايدة، خاصة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل مباراة إيران وقطر ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 إلى خارج إيران.

المصادر الصحفية أجمعت في الأيام الأخيرة على اختيار ملعب راشد في دبي لإقامة المباراة، حيث مُنح الاستقلال حق تحديد الملعب كونه الطرف المستضيف وقد اختار ذلك الخاص بفريق شباب الأهلي دبي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد الآسيوي امتنع عن التعليق على الأمر خلال الأيام السابقة، لكنه أعلن رسميًا اليوم إقامة اللقاء في دبي بعدما غير اسم الملعب في صفحة المباريات الخاصة بدوري أبطال آسيا النخبة من استاد شهر قدس، الذي نقلت إليه المباراة في وقت سابق من ملعب آزادي الدولي، إلى ملعب راشد في دبي، ليُنهي بذلك الجدل حول مكان لعب اللقاء.

يُشار إلى أن النصر يتواجد في المركز الرابع برصيد أربع نقاط في مجموعة الغرب، جمعها بتعادله مع الشرطة العراقي والفوز على الريان القطري، فيما يحتل الاستقلال المركز الخامس بثلاث نقاط، حصدها من الفوز على الغرافة والخسارة من السد القطري.