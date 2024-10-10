الجدال انتهى .. تحديد ملعب مواجهة الاستقلال والنصر في دوري أبطال آسيا النخبة

حُسم أمر المباراة المرتقبة أخيرًا

استقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أخيرًا على الملعب الذي سيحتضن مباراة الاستقلال الإيراني والنصر السعودي، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد أيام من النقاش والجدال.

الأحداث الأمنية والسياسية في إيران دفعت النصر لطلب تغيير مكان المباراة إلى أرض محايدة، خاصة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل مباراة إيران وقطر ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 إلى خارج إيران.

الاتحاد القاري اتخذ خلال الساعات الأخيرة قرارًا بنقل المباراة إلى خارج إيران بالفعل، وقد أبلغ نادي الاستقلال باختيار الملعب الذي يريده كونه صاحب اللقاء، وبعدما رُشحت الإمارات وسلطنة عمان وقطر لاستضافة اللقاء، اختار النادي الإيراني إمارة دبي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة الرياضية السعودية أفادت اليوم الخميس أن أمر المباراة حُسم أخيرًا، حيث تقرر إقامتها على ملعب راشد الخاص بنادي شباب الأهلي دبي في الموعد المحدد وهو الـ22 من أكتوبر الجاري.

يُشار إلى أن النصر يتواجد في المركز الرابع برصيد أربع نقاط في مجموعة الغرب، جمعها بتعادله مع الشرطة العراقي والفوز على الريان القطري، فيما يحتل الاستقلال المركز الخامس بثلاث نقاط، حصدها من الفوز على الغرافة والخسارة من السد القطري.