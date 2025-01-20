صفقة تبادلية مرتقبة .. النصر يطلب ثنائي الاتفاق مقابل "6 أشهر من عقد لاعبه"

تطورات جديدة في ميركاتو نادي النصر..

يعمل مسؤولو نادي النصر على "صفقة تبادلية" مع الاتفاق، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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النصر يُعاني من تراجع في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، خاصة على المستوى المحلي؛ حيث خسر لقب السوبر السعودي وودع كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء اليوم الإثنين، طلب النصر من الاتفاق؛ استعارة الحارس أحمد الرحيلي، مع الحصول على متوسط الميدان بسام هزازي نهائيًا، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

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الصحيفة كشفت عن أن رغبة النصر في استعارة الرحيلي، لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد المطالب المالية الضخمة من نادي الرائد، للتخلي عن حارسه مشاري سنيور، والذي طلب العالمي التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة إلى أن النصر يريد الحصول على ثنائي الاتفاق؛ مقابل التخلي عن الستة أشهر الأخيرة في عقد مختار علي، متوسط ميدان لفريق الأول لكرة القدم، إلى فارس الدهناء.

ومن ناحيتها.. تدرس إدارة نادي الاتفاق، طلب النصر بشأن "الصفقة التبادلية"؛ قبل اتخاذ القرار النهائي، سواء بالموافقة أو الرفض؛ حسب ما ذكرته نفس الصحيفة.

جدير بالذكر أن الاتفاق يُعاني بشدة في الموسم الحالي 2024-2025؛ حيث يحتل المركز "الحادي عشر" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 18 نقطة من 16 مباراة.