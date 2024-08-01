بعيدًا عن سيكو فوفانا .. الاتفاق يقترب من لاعب النصر ويخطط لضم زميله

الاتفاق يواصل التحرك بقوة في الميركاتو..

يواصل نادي الاتفاق السعودي، "مطاردة" لاعبي عملاق الرياض النصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ من أجل تدعيم صفوفه، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الاتفاق أعلن في الأيام القليلة الماضية، التعاقد مع عبدالله مادو، قلب دفاع نادي النصر، لمدة 4 سنواتٍ قادمة حتى 30 يونيو 2028؛ في الوقت الذي يحاول فيه تمديد "استعارة" الإيفواري سيكو فوفانا، متوسط قلعة العالمي.

وبعيدًا عن فوفانا.. أعلنت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الخميس، عن اسم نصراوي جديد بعد مادو؛ أصبح قريبًا للغاية من الانتقال إلى الاتفاق، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الصحيفة كشفت عن اقتراب فارس الدهناء، من الإعلان عن التعاقد مع الجناح الشاب عبدالعزيز العليوة، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بجانب العليوة، يخطط الاتفاق للتعاقد مع محمد مران، مهاجم نادي النصر؛ لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة؛ حيث من المقرر التفاوض مع إدارة العالمي، على ذلك.

جدير بالذكر أن الاتفاق تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مع كلٍ من "عبدالإله المالكي (متوسط ميدان الهلال)، مدالله العليان (ظهير الاتحاد) وماريك روداك (حارس فولهام الإنجليزي)"، بالإضافة إلى مادو.