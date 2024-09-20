ظهور أول واستبعاد "احترازي" .. ستيفانو بيولي يتخذ قرارات فنية قبل مواجهة النصر والاتفاق

تعرف على قرارات بيولي قبل مواجهة الاتفاق

اتخذ المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، قرارات فنية مهمة قبل مواجهة فريقه ضد الاتفاق، المقرر لها مساء اليوم الجمعة.

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ويستضيف الاتفاق نظيره النصر في الجولة الرابعة "نحلم ونحقق"، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" أن بيولي قرر استبعاد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط الفريق، من مواجهة الاتفاق، على الرغم من تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بتمزق في العضلة الضامة.

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وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الطبي للنصر طلب من بيولي عدم انضمامه، خوفًا من المغامرة به، كي لا تتفاقم الإصابة وبالتالي يخسره الفريق لفترة أطول، حيث من المتوقع أن يعود أمام الحزم.

وفي نفس المباراة، قرر بيولي ضم النجم البرازيلي أنجيلو للمرة الأولى في قائمة النصر التي ستخوض مباراة الاتفاق المقبلة، وفقًا لما أكدته الصحيفة.

وغاب أنجيلو عن مباراة النصر الماضية ضد الأهلي، بسبب الإصابة التي عانى منها.