ليس النصر أو الاتحاد .. كوادرادو يتفاوض مع فريق سعودي صادم!

هل يوافق خوان كوادرادو على الانتقال إلى هذا الفريق؟!

بعد أن ارتبط اسمه بناديي النصر والاتحاد، لفتراتٍ طويلة للغاية؛ قد ينتقل النجم الكولومبي خوان كوادرادو، جناح يوفنتوس الإيطالي، إلى فريقٍ سعودي غريب وغير متوقع.

كوادرادو البالغ من العمر 35 سنة، ينتهي عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، في 30 يونيو الجاري، ولم يحسم مستقبله - حتى الآن -.

ووفقًا للإعلامي الرياضي سالم آل كليب، كثف نادي الأخدود، الصاعد لأول مرة في تاريخه إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، من مفاوضاته مع النجم الكولومبي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وكشف آل كليب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن وزارة الرياضة السعودية، ستتكفل بقيمة صفقة كوادرادو بالكامل؛ حال موافقته على الانضمام إلى الأخدود.

جدير بالذكر أن خوان كوادرادو، يلعب في صفوف السيدة العجوز منذ عام 2015؛ حيث سجل 26 هدفًا وصنع 65 آخرين، خلال 314 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.