عقوبات وتهديد بأخرى .. لجنة الانضباط تصدر عدد من القرار ضد الاتحاد والنصر

4 قرارات ضد الناديين

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عدد من العقوبات في حق ناديي الاتحاد والنصر، والتي تخطت حاجز الـ100 ألف ريال.

اللجنة قررت بدايةً معاقبة العميد على امتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر في الثالث من يوليو 2020 لصالح اللاعب معن الحذيفي، ليتم تغريم النادي الجداوي 10 آلاف ريال.

وغُرم الاتحاد 38395 ريال آخرين، لامتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي الصادر في 30 سبتمبر 2019، لصالح اللاعب فيصل الخزاع.

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أما العالمي فجاءت غرامته الأولى بمقدار 60100 ريال، لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر في 26 يوليو 2020، لصالح نادي الفيحاء.

وغرمت اللجنة النادي العاصمي 10 آلاف ريال أخرى، لامتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي الصادر في الثاني من فبراير 2020، لصالح الفيحاء أيضًا.

وأوضحت لجنة الانضباط أن قراراتها الأربعة غير قابلة للاستئناف، محذرة الناديين من توقيع عقوبات أخرى عليهما، حال عدم الالتزام بتنفيذ القرارات خلال 30 يومًا.