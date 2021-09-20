"الآن أصبح الاتحاد صغيرًا؟"

تعجب الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي من وصف نادي الاتحاد السعودي بالصغير، واصفًا العميد يمن علم السعوديين كرة القدم.

العميد انتصر أول أمس السبت، أمام العالمي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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العالمي سجل هدفه الوحيد عن طريق سلطان الغنام، فيما أهدر بعدها المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ضربة جزاء، أما العميد فأحرز له عبد الرحمن العبود، إيجور كورونادو وبرونو هنريكي.

وعقب المباراة، كتب الكاتب الرياضي سعود آل سليم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا تمشي ؟؟؟ يا يمشي المدرب يا مسلي ..؟، لازم تفهم بنتيجة كبيرة من نادي صغير ..!!".

هذه التغريدة لم تعجب الحارثي، الذي كتب متعجبًا: "الآن أصبح نادي الاتحاد نادي صغير!!! أمثل هذا الكلام يُقال بحق العميد الذي علمنا كرة القدم....؟!".

وأضاف: "فيما مضى كان الاتحاد ينتصر على النصر بالستات والخمسات وتخرجون وأنتم مبتسمين واليوم ينتصر بثلاثية وتتضايقون".

الآن أصبح نادي #الاتحاد نادي صغير!!!

أمثل هذا الكلام يُقال بحق العميد الذي علمنا كرة القدم…؟!

فيما مضى كان الاتحاد ينتصر على #النصر بالستات والخمسات وتخرجون وأنتم مبتسمين واليوم ينتصر بثلاثية وتتضايقون….! https://t.co/87sr83nao2 — سلطان الحارثي (@s_alharthi11) September 20, 2021

يذكر أنه بهذه الهزيمة تجمد رصيد العالمي عند النقطة السادسة في المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد العميد إلى النقطة 12 في صدارة جدول الترتيب.

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