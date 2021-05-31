لاعب النصر قام برد فعل غريب تجاه حكم مواجهة الاتحاد

نشر الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه لقطة مثيرة للبرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب وسط النصر السعودي، متسائلًا عن موقف لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

اللقطة وقعت خلال كلاسيكو العالمي أمام الاتحاد بالأمس، إذ قام اللاعب البرازيلي بدفع الحكم بطريقة غير مبررة، وكأنه متعمدًا إيذائه.

اقرأ أيضًا | جملة عقوبات .. خصم 6 نقاط من الاتحاد وغرامات على النصر

جستنيه كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل هذه اللقطة صحيحة ام مفبركة؟ وان كانت صحيحة لماذا تجاهل حكم اللقاء سلوك اللاعب وهل ستتدخل لجنة الانضباط وهل ستعرض الليلة البرامج الرياضية هذه اللقطة الغريبة المثيرة للجدل،، الله اعلم".

وأضاف: "بعيداً عن لجنة الانضباط والاسئلة التي طرحتها،، هناك اسئلة اخرى "منطقة" تبحث عن اجابة وهي:- مالذي يجعل الحكم يتساهل في سلوك غير لائق يهز في هيبة قضاة الملاعب وفي ثقة وضعت فيه؟، مالذي يجعل اللاعب"يتجرأ" ويقوم بهذا السلوك وكأنه يعلم يقيناً بأن الحكم لن يتخذ قرار ضده؟ هزلت!".

بعيداً عن لجنة الانضباط والاسئلة التي طرحتها ادناه،، هناك اسئلة اخرى"منطقية"تبحث عن اجابة وهي:-

١- مالذي يجعل الحكم يتساهل في سلوك غير لائق يهز في هيبة قضاة الملاعب وفي ثقة وضعت فيه؟

٢-مالذي يجعل اللاعب"يتجرأ" ويقوم بهذا السلوك وكأنه يعلم يقيناً بأن الحكم لن يتخذ قرار ضده؟#هزلت! https://t.co/bxzL2rFao5 — عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) May 31, 2021

يذكر أن العميد هزم العالمي بالأمس بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، فيما يأتي العميد بالمركز الثالث بـ56 نقطة.