النصر والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

النصر 0 × 0 الاتحاد

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البدلاء / فواز القرني / راكان النجار / عبدالعزيز البيشي / عبدالعزيز العرياني / فيلانويفا / عمار الدحيم / عبدالله العمار / خالد السمري / عبدالرحمن الغامدي

قائمة الفريق الكروي في لقاء #الاتحاد_النصر pic.twitter.com/XYh3N3Ze2f — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 10, 2020

الاتحاد: يبدأ المدرب هنك تين كات بطريقة (4/1/4/1) وتضم كلًا من مارسيلو جروهي / منصور الحربي / حمدان الشمراني / جوناس / مهند الشنقيطي / عبدالله المالكي / كريم الأحمدي / ليوناردو جيل / رومارينيو / عبدالعزيز البيشي / عبد الرحمن العبود

البدلاء / نواف العقيدي / عبدالعزيز الجبرين / عبدالرحمن الدوسري / خالد الغوينم / فرج الغشيان / محمد مران / يحيي الشهري / فهد الجميعة / عبدالفتاح آدم

النصر: يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من زيد البواردي / سلطان الغنام / نايف ألماس / عبدالله مادو / عوض خميس آل فرج / بيتروس ماتيوس / نور الدين أمبرابط / جوليانو فيكتور / أحمد موسى / عبدالرزاق حمدالله

تشكيل الفريقين:

ويخوض فريق النصر المباراة بروح معنوية مرتفعة على الرغم من الغيابات التى تواجه الفريق، وذلك لتصدره الترتيب حتى الآن وسيره بخطواتٍ ثابتة نحو الحفاظ على اللقب، بينما يخوض فريق الاتحاد المباراة بظروف صعبة وضغط كبير لاقترابه من مراكز الهبوط.

يحتل العالمي المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 29 نقطة، حيث لعب الفريق 13 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراتين، بينما فريق الاتحاد لعب أيضًا 13 مباراة ولكن لم يتمكن من الحصول إلا على 13 نقطة فقط، ليكون فى المركز 13 فى جدول الدورى السعودي ، حيث فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة وخسر 8 مباريات.