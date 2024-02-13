النصر أو الاتحاد؟ .. أفضل لاعب في كأس إفريقيا قريب من الدوري السعودي

اسم إفريقي جديد قريب من دوري روشن السعودي..

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رصد المسؤولون عن الرياضة في المملكة العربية السعودية، اسمًا إفريقيًا كبيرًا؛ لضمه إلى مسابقة دوري روشن للمحترفين، في الميركاتو الصيفي القادم.

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دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير 2023.

ووفقًا للإعلامي الرياضي الشهير فابريتسيو رومانو، مساء اليوم الثلاثاء، بدأت السعودية في التحرك رسميًا؛ للتعاقد مع المدافع النيجيري ويليام تروست إيكونج، من نادي باوك اليوناني.

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رومانو كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن تحركات السعودية للتعاقد مع إيكونج، ملموسة للغاية؛ حيث باتت فرص انضمام المدافع النيجيري إلى دوري روشن، قوية جدًا.

ويليام تروست تم اختياره كأفضل لاعب في النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم إفريقيا، التي خسر منتخب نيجيريا لقبها؛ بعد السقوط في المباراة النهائية أمام "أصحاب الأرض" كوتِ ديفوار.

ويُعتبر النصر والاتحاد السعوديان؛ على رأس الأندية التي تبحث عن مدافعين جدد، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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