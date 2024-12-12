مفاجأة كريستيانو رونالدو قد تتكرر .. "الآسيوي" يزف بشرى سارة للجماهير الإيرانية بشأن النصر

الاتحاد الآسيوي اتخذ هذا القرار المهم..

يبدو أن الفرصة باتت سانحة أمام الشعب الإيراني، لاستقبال الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مرة أخرى على أراضيهم؛ بعد الزيارة التاريخية في 2023.

رونالدو زار إيران في سبتمبر من عام 2023؛ عندما حل "ضيفًا" مع النصر على الفريق الأول لكرة القدم بنادي برسبوليس، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للموسم الرياضي الماضي.

وقتها.. تم استقبال الأسطورة البرتغالية بـ"حفاوة كبيرة"، سواء من المسؤولين أو الجماهير؛ مع تقديم العديد من الهدايا التذكارية له، بعد وصوله مباشرة وأثناء مغادرته الأراضي الإيرانية، مع بعثة النصر.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي المختص في الشؤون الآسيوية بدر بالعبيد، زيارة نادي النصر للأراضي الإيرانية، خلال شهر فبراير من العام القادم "2025".

بالعبيد كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح الفرق الإيرانية، حق اللعب على أراضيها مجددًا في البطولة القارية، خلال الفترة القادمة.

بناء على ذلك.. أوضح الإعلامي الرياضي أن النصر سيزور إيران لمواجهة برسبوليس، يوم 17 فبراير 2025، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي.

النصر كان قد تأهل سلفًا إلى "ثمن نهائي" النخبة الآسيوية؛ لذلك فإن مباراته أمام برسبوليس، ستكون تحصيل حاصل، من أجل تحسين مركز الفريق الأول، في جدول ترتيب مرحلة الدوري.

ومن هُنا.. ستتوقف مشاركة كريستيانو رونالدو في المباراة، وسفره مع بعثة نادي النصر إلى إيران؛ على رؤية الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب ستيفانو بيولي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر في شهر أكتوبر الماضي، عدم لعب الفرق الإيرانية على أراضيها، في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة؛ بسبب الظروف السياسية في المنطقة.