بقيادة النصر .. 11 ناديًا من السعودية وأوروبا يتنافسون للتعاقد مع نجم الاتحاد

معركة شتوية شرسة؛ فمن سينتصر في النهاية؟!..

دخل 11 ناديًا في معركة شرسة للغاية؛ من أجل التعاقد مع أحد نجوم فريق الاتحاد؛ قبل إغلاق باب الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

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الاتحاد ينافس بقوة في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث تأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بفارق الأهداف فقط عن الهلال "المتصدر".

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وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الشرق الأوسط" مساء اليوم الإثنين، رغبة 11 ناديًا محليًا وأوروبيًا؛ في التعاقد مع أحمد الغامدي، جناح العميد الاتحادي.

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الصحيفة كشفت عن أن النصر والشباب والاتفاق والتعاون والخليج والرياض والخلود والرائد ونيوم؛ هي الأندية السعودية التي ترغب في التعاقد مع الغامدي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وإلى جانب هذه الأندية السعودية.. أشارت الصحيفة إلى رغبة قوية من ناديي سانتا كلارا البرتغالي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي؛ في التعاقد مع جناح الاتحاد الشاب أيضًا.

جدير بالذكر أن الغامدي خرج من حسابات لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث لم يشارك سوى في 4 مباريات فقط بمختلف المسابقات، بواقع 83 دقيقة.