النصر الإماراتي يحسم موقفه من رحيل خليفة مبارك لنادي العين

العديد من التقارير الإماراتية تحدثت عن اقتراب نادي العين من التعاقد مع صفقة محلية قوية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حسم نادي النصر الإماراتي موقفه من رحيل اللاعب خليفة مبارك عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العديد من التقارير الإماراتية تحدثت عن اقتراب نادي العين من التعاقد مع صفقة محلية قوية من أجل دعم الخط الدفاعي للفريق.

التقارير أشارت إلى أن إدارة الزعيم العيناوي أصبحت قريبة من التعاقد مع خليفة مبارك مدافع نادي النصر الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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⭕️ في مثل هذا اليوم ولد أحد أبطال أوروبا وهداف الدوري الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح ليُكمل عامه الـ 27 👑



▪️عيد ميلاد سعيد @MoSalah 👋🎂 pic.twitter.com/i6f577xSiy — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 15, 2019

وقال نادي النصر في بيان رسمي : "نؤكد لكم ولجميع المتابعين الكرام بأن #خليفة_مبارك مرتبط بعقد رسمي مع الفريق ولا صحة للأخبار التي تسوّق لمغادرته إلى نادٍ آخر".

وأضاف البيان : تؤكد شركة كرة القدم بأن اللاعب هو من الركائز الأساسية ولن يتم الاستغناء عن خدماته".

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يُذكر أن خليفة مبارك يُعد ضمن الركائز الأساسية في المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، وقدم أداء مميز رفقة الأبيض في كأس آسيا 2019.