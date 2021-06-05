"صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين النصر والأهلي"

الحديث عن اسم مهم

كشف الصحفي السعودي فهد السبيعي النقاب عن مفاوضات جادة تدور حاليًا بين ناديي النصر والأهلي لإتمام صفقة تبادلية من العيار الثقيل، على حد وصفه، بينهما خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري استعدادًا للموسم الجديد من الدوري السعودي.

النصر أتم صفقة واحدة في الميركاتو الصيفي بتعاقده مع أندرسون تاليسكا، فيما اقترب الأهلي من ضم محمد المجرشي مهاجم الفتح، ويرتبط الناديان بعدد من الأسماء لدعم صفوفهما بأمل العودة إلى المنافسة في الموسم الجديد بعد نتائجهما المخيبة في موسم 2020-2021.

السبيعي لم يكشف الكثير من التفاصيل حول الصفقة التبادلية، بل اكتفى بالإشارة إلى أنها تخص مهاجمًا كبيرًا من الأهلي سينتقل إلى النصر مقابل مال ولاعبين اثنين.

النصر داخل في صفقة من العيار الثقيل مع النادي الاهلي فيها كاش و لاعبين فوق البيعه لاقتناص المهاجم الكبير .. ادارة الاهلي متردده لانها متخوفة من ردة الجمهور لو تمت الصفقة . — فهد السبيعي (@Fahad_su) June 4, 2021

ولم يكشف الصحفي الشهير هوية المهاجم الأهلاوي، لكنه أكد أن إدارة النادي متخوفة من رد فعل الجمهور حال التخلي عنه.

العديد من الجمهور السعودي تفاعل مع تغريدة السبيعي وقد أجمع الكثير منهم على أن المهاجم المقصود هو السوري عمر السومة نجم الأهلي وهداف الدوري السعودي 3 مرات.

العقيد عاش موسمًا صعبًا في الدوري السعودي، إذ لم يُحرز سوى 12 هدفًا وقد دخل في مشاكل مع الإدارة والجماهير خاصة بعد تصريحاته عن مهر الدوري وأن الأهلي لا يمتلكه ليُنافس الهلال وغيره على اللقب.