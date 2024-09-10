ورطة للنصر في حراسة المرمى قبل مواجهة الأهلي!

ماذا يفعل العالمي؟!

كشفت تقارير صحفية عن ورطة جديدة تنتظر النصر قبل مباراة الأهلي في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم"، والتي أكدت على صعوبة خروج النجم بينتو ماثيوس حارس مرمى النصر من معسكر المنتخب البرازيلي بشكل مبكر كما كان متوقعًا له.

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وأوضحت الصحيفة أنه هناك رفض تام لفكرة رحيل اللاعب قبل مواجهة البرازيل المقبلة ضد باراجواي في ظل تردد أنباء في هذا الصدد.

وكانت تقارير قد اقترحت أن بينتو سيغادر المعسكر قبل المباراة، حتى يتسنى له العودة إلى المملكة العربية السعودية من أجل مباراة فريقه ضد الأهلي، لكن الصحيفة نفت ذلك.

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جدير بالذكر أن النصر سيواجه الأهلي مساء الجمعة، ولن تنتهي مباراة البرازيل ضد باراجواي قبل فجر يوم الخميس، أي أن البرازيلي الشاب يملك أقل من 40 ساعة للعودة للمملكة والاستعداد للمواجهة.