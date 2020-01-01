النصر يُجدد عقد براد جونز لموسم واحد

حارس العالمي أثار جدلًا واسعًا في الأيام الأخيرة

أعلنت عدة مصادر صحفية أبرزها صحيفة الرياضية السعودية والإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل نجاح إدارة نادي النصرالسعودي اليوم الإثنين في تجديد عقد حارس مرمى الفريق براد جونز لموسم رياضي واحد.

اثاء عملية جراحية في إحدى المستشفيات الخاصة في العاصمة السعودية الرياض بعدما أظهرت أشعة خضع لها اللاعب وجود كسر في أحد أًصابع يده.

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وكان اللاعب صاحب الـ38 عامًا قد أثار جدلًا واسعًا في الأيام الأخيرة بعدما امتنع عن التدريبات الجماعية للفريق عقب رفضه تمديد عقده حتى نهاية الموسم الجاري ومطالبته بالتجديد لعام كامل.

وقد عقدت إدارة النادي جلسة مع اللاعب انتهت بالاتفاق على تجديد العقد لموسم واحد، ويُنتظر أن يُعلن النصر رسميًا عن الأمر خلال الساعات القليلة القادمة.

وأوضح المريسل عبر حسابه الرسمي على تويتر أن جونز سيعود للانخراط في تدريبات الفريق الجماعية بدءًا من مساء اليوم الإثنين.

رسمياً #النصر يجدد عقد براد جونز و سيدخل المناورات التدريبية ابتداء من الليلة

تابعوا حسابات نادي النصر في السوشل ميديا و سترون ذلك بأنفسكم

. pic.twitter.com/lnpbbuIIzE — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 6, 2020