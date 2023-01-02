بعد اكتساح رونالدو المبيعات .. ظهور قميص ميسي في متجر الهلال

مواجهة خاصة بين ميسي ورونالدو في شوارع السعودية

Shahid

حرب من نوع خاص يخوضها مسؤولو التسويق في ناديي الهلال والنصر السعوديين خلال الفترة الحالية، مع المفاجأة الكبرى لإدارة مسلي آل معمر بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

الكرة السعودية اختتم عام 2022 بالتعاقد مع الدون في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف، ليمثل العالمي بدايةً من يناير الجاري.

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وبعد اكتساح قميص رونالدو مع النصر المبيعات في متجر العالمي، وانتهاء الدفعة الأولى بعد طرحها بساعات قليلة، ظهر قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في متجر الهلال.

رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تداولوا صورة لقميص هلالي في متجره بحمل رقم 10 واسم ميسي، ليثير الأمر جدلًا كبيرًا.

التكهنات تشير إلى أنه تم طبع اسم ميسي عليه بطلب خاص من مشجع هلالي، للرد على صفقة كريستيانو والنصر، لكن لم يتسن لنا التأكد من صحة هذه التكهنات.

يذكر أن ميسي دخل الفترة الحرة في عقده مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي خلال يناير الجاري، ويضغط جمهور الزعيم على إدارة النادي لضمه مجانًا، لكن التقارير الأجنبية تشير إلى أنه اتفق مع إدارة النادي الفرنسي على تجديد عقده بالفعل.

Shahid