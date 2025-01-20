"ظرف صعب جدًا قد يضطره للمغادرة" .. شكوك حول مشاركة إيمريك لابورت أمام الخليج

ضربة جديدة محتملة لنادي النصر في مواجهة الخليج..

بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مهددًا بـ"خسارة" مدافعه إيمريك لابورت، في مواجهة الخليج القادمة.

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النصر يحل ضيفًا على الخليج، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وقبل هذه المواجهة.. أعلن الإعلامي الرياضي علي العنزي، مساء اليوم الإثنين، أن والد لابورت يعيش ظرفًا صحيًا خطيرًا للغاية.

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العنزي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن المدافع الإسباني قد يضطر لمغادرة بعثة الفريق النصراوي، والسفر إلى عائلته؛ بسبب هذا الظرف.

وكتب الإعلامي الرياضي، تحت عنوان عاجل: "شكوك حول مشاركة لابورت أمام الخليج، ومن الممكن مغادرة بعثة الفريق والتوجه إلى عائلته.. والده يعيش ظرفًا صحيًا صعب جدًا جدًا جدًا".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يحتل "المركز الرابع"، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، برصيد 29 نقطة من 15 مباراة.