نجم النصر يهدد المنافسين .. ويرد على موقفه من العروض الأوروبية بـ"كلمتين"!

العروض الأوروبية تلاحق نجم النصر في الصيف الحالي..

منذ بداية الميركاتو الصيفي الحالي، واسم المدافع الإسباني إيمريك لابورت، نجم فريق النصر السعودي، مرتبط بـ"الانتقال" إلى أكبر الأندية الأوروبية.

تقارير عالمية أكدت على رغبة العملاق الإسباني ريال مدريد، في التعاقد مع لابورت خلال صيف العام الحالي، إلى جانب اهتمام كبير من نادي العاصمة الآخر أتلتيكو مدريد، وفريقه المحلي الأسبق أتلتيك بيلباو.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة النصر والتعاون، تم توجيه سؤال إلى لابورت بشأن هذه العروض الأوروبية؛ ليرد اللاعب قائلًا: "أرفض الإجابة".

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وعن مباراة التعاون.. أكد المدافع الإسباني على أن نادي النصر، يملك لاعبين قادرين على حسم نتيجة هذه المواجهة والفوز على أي منافس، إلى جانب التتويج بكأس السوبر السعودي وكافة البطولات، في الموسم الرياضي الجديد.

وشدد لابورت على أن تتويجه بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، مع منتخب بلاده إسبانيا، في صيف العام الحالي؛ أعطاه حماس كبير للغاية، من أجل بدء الموسم الرياضي الجديد.

جدير بالذكر أن النصر يستهل موسمه الجديد، بمواجهة نارية أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.