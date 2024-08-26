بعد اكتمال الإجراءات .. شركة النصر ترد على استقالة إبراهيم المهيدب

ما هو قرار شركة نادي النصر؟!..

رد مجلس إدارة شركة نادي النصر السعودي، مساء اليوم الإثنين، على استقالة "الرئيس" إبراهيم المهيدب من منصبه؛ وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات.

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المهيدب قدّم استقالته من رئاسة مجلس إدارة شركة النصر "غير الربحية"؛ ملمحًا إلى أن ذلك يعود لـ"استحواذ" الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنادي، على كافة الصلاحيات والقرارات.

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وخلال الساعات القليلة الماضية.. خرجت أنباء عن محاولات من شخصيات نصراوية كبيرة، لإقناع المهيدب بـ"التراجع" عن الاستقالة، مع تقديمهم دعمًا ماليًا للنادي، يتراوح بين 300 إلى 400 مليون ريال سعودي.

لكن.. يبدو أن هذه المحاولات فشلت؛ حيث أعلنت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم، قبول مجلس إدارة شركة نادي النصر، "استقالة" الرئيس إبراهيم المهيدب من منصبه.

ومن ناحيته.. علق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي على هذا الخبر، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ قائلًا: "قصة النصر والمهيدب تقترب من خط النهاية.. الجديد قريب إن شاء الله".

جدير بالذكر أن نادي النصر، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2024-2025 بـ"شكل سيئ" للغاية؛ حيث خسر نهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال (1-4)، قبل أن يتعادل مع الرائد بـ"هدف لمثله"، في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن للمحترفين.