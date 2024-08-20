"دعم النصر بـ300 مليون ريال و3 صفقات عالمية" .. مفاجآت تاريخية للجماهير بعد استقالة إبراهيم المهيدب

كواليس مثيرة من داخل البيت النصراوي..

يبدو أن "استقالة" إبراهيم المهيدب، من رئاسة مجلس إدارة شركة نادي النصر السعودي "غير الربحية"؛ ستكون بداية لثورة حقيقية داخل هذا الكيان الرياضي الكبير.

المهيدب أعلن مساء يوم الثلاثاء، استقالته من رئاسة شركة النصر "غير الربحية"، بعد شهرين فقط من تولي المنصب؛ وذلك احتجاجًا على عدم منحه الصلاحيات الكافية.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي المقرب من البيت النصراوي علي العنزي، عن كواليس مثيرة من داخل النادي؛ بعد إعلان المهيدب "استقالته".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العنزي أشار في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، إلى أن المهيدب دعم النصر بـ60 مليون ريال تقريبًا، خلال الشهرين الماضيين؛ وعلى الرغم من ذلك تم تجاهله تمامًا من الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنادي، ورائد إسماعيل عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي للشركة.

وفجّر الإعلامي الرياضي مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده على أن المهيدب لم يعلم بمفاوضات نقل النجم السنغالي ساديو ماني، جناح نادي النصر، إلى فريق الاتحاد السعودي؛ إلا من خلال وسائل الإعلام فقط.

وعن المرحلة القادمة.. أعلن علي العنزي أنه سيتم تدعيم نادي النصر، بـ"3 صفقات عالمية" قبل إغلاق الميركاتو الصيفي؛ كنوع من تهدئة الأوضاع وإرضاء الجماهير.

لم يتوقف الأمر عند ذلك؛ حيث أشعل العنزي الوسط الرياضي السعودي، بكشفه عن ضغوطات من أعضاء شرف كبار في النصر على إبراهيم المهيدب؛ من أجل التراجع عن الاستقالة.

وشدد العنزي على أنه إذا تراجع المهيدب عن الاستقالة؛ سيعود الأمير خالد بن فهد وبعض أعضاء الشرف المؤثرين إلى الوسط الرياضي مجددًَا، مع تقديم دعم مالي إلى النصر بقيمة تتراوح بين 300 إلى 400 مليون ريال سعودي.

جدير بالذكر أن النصر بدأ الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 بـ"شكل كارثي"؛ حيث خسر لقب كأس السوبر السعودي، بعد السقوط المدوي أمام الهلال (1-4)، في المباراة النهائية.