"خدعوا رئيس النصر وجويدو فينجا سيدفع الثمن" .. أسرار قانونية تساعد إبراهيم المهيدب على الانتقام بقوة

مفاجآت قانونية جديدة تهز البيت النصراوي..

فجّر القانوني الرياضي خالد الشعلان، مفاجآت كبرى؛ بعد الخلافات العنيفة بين إبراهيم المهيدب والإيطالي جويدو فينجا، داخل نادي النصر السعودي.

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المهيدب استقال من رئاسة مجلس إدارة شركة النصر "غير الربحية"، ملمحًا إلى أن الرئيس التنفيذي للنادي، هو السبب في ذلك؛ بعد استحواذه على كافة الصلاحيات والقرارات.

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وفي هذا السياق.. كشف الشعلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن تعرض المهيدب لـ"الخداع" من قِبل العديد من النصراويين، قبل استقالته.

القانوني الرياضي أشار إلى أن الكثير من النصراويين أوهموا المهيدب، بأنه لا يستطيع قانونيًا "إقالة" فينجا؛ لذلك.. فضل الانسحاب من المشهد، وقدّم هو استقالته من منصبه.

Shahid

وأعلن خالد الشعلان أن مجلس إدارة النصر "المؤسسة غير الربحية"، يملك صلاحية "إقالة" جويدو فينجا، من منصب الرئيس التنفيذي للنادي؛ مستشهدًا بالتالي:

- بيان النصر الذي كان بتاريخ 28 سبتمبر 2023؛ نص على أن تعيين فينجا في منصبه، كان بقرار من مجلس إدارة "المؤسسة غير الربحية".

- المادتان 9/7 و2/10 من النظام الأساس لمؤسسة أعضاء الأندية "غير الربحية"؛ يمنحان مجلس إبراهيم المهيدب حق إعطاء فينجا صلاحيات معينة أو سحبها منه.

وطالب الشعلان من اسماهم بـ"النصراويين المخلصين"، بالضغط بودٍ على المهيدب، للعدول عن قرار الاستقالة، والعمل مع مجلس إدارة الشركة "غير الربحية"، لإعفاء فينجا من منصبه، وفق المادتين سالفتي الذكر؛ على أن يكون صدور القرار حسب التصويت المنصوص عليه في المادة 4/8.