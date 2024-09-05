"مستواه أقل من العادي" .. طلال آل الشيخ يستبعد لاعب النصر من فكرة الاحتراف في أوروبا!

صدمة لجماهير النصر..

وجه الناقد الرياضي طلال آل الشيخ، تصريحًا صادمًا لجماهير نادي النصر، بشأن ترشيح لاعب الفريق الكروي الأول، لخوض تجربة الاحتراف في أوروبا، على غرار سعود عبد الحميد في روما الإيطالي.

وشهد موسم الميركاتو الحالي، انتقال عددٍ من لاعبي الدوري السعودي، إلى الملاعب الأوروبية، أبرزهم سعود عبد الحميد، ظهير الهلال، الذي انتقل إلى روما، ورحيل ثنائي الاتحاد مروان الصحفي وفيصل الغامدي إلى بيرشكوت البلجيكي، وانتقال لاعب النصر الشاب راكان الغامدي، إلى نيميخن الهولندي، والشاب عبد الملك الجابر، أحد لاعبي برنامج الابتعاث لتطوير المواهب السعودية، إلى زيلنتشار البوسني.

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وفي هذا السياق، كشف وكيل اللاعبين عبد العزيز الشافعي، عبر برنامج "رياضة سكوب"، عن 5 أسماء تستحق نيل فرصة الاحتراف في أوروبا، وهم مصعب الجوير (الشباب)، أيمن يحيى (النصر)، أحمد الغامدي (الاتحاد)، عباس الحسن (نيوم)، حسان تمبكتي (الهلال)، معللًا اختيار لاعبين صغار السن، بأن معايير الأندية الأوروبية تفضل انتقاء لاعبين في بداية مسيرتهم.

وعلّق آل الشيخ، على الخماسي المرشح للعب في أوروبا، قائلًا إنه يثق تمامًا في اختيار مصعب الجوير وأحمد الغامدي وحسان تمبكتي، بينما استبعد الثنائي أيمن يحيى وعباس الحسن، لأن مستواهما أقل من العادي، حسب وصفه.

وأضاف آل الشيخ، أنه يتمنى توفير مدربين على مستوى عالٍ في الفئات السنية لتجهيز اللاعب لمرحلة الاحتراف، مضيفًا أن ارتفاع سعر اللاعب السعودي في المملكة هو ما يمنعه من الاحتراف الخارجي.