"لا لتعزيز المنافس!" .. لهذا وافق النصر على "خسائره المالية" في صفقة رحيل أندرسون تاليسكا المرتقبة

اللاعب يستعد للرحيل بعد 3 سنواتٍ ونصف مع النصر..

كشف الإعلامي الرياضي حمد الدبيخي، عن أسرار موافقة نادي النصر، على تحمل بعض "الخسائر المالية"، في صفقة الانتقال المرتقب للنجم أندرسون تاليسكا، إلى فنربخشه.

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كافة التقارير العالمية والمحلية تؤكد اتفاق فنربخشه مع النصر، على التعاقد مع تاليسكا في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"؛ مع تحمل قلعة العالمي جزءًا من رواتب اللاعب.

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وفي هذا السياق.. فسر الدبيخي في تصريحات مع برنامج "ملاعب"، مساء اليوم الإثنين، موافقة الإدارة النصراوية على تحمل بعض "الخسائر المالية" في صفقة النجم البرازيلي؛ بمنع انتقال اللاعب إلى فريق منافس داخل المملكة العربية السعودية.

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الإعلامي الرياضي أشار إلى أن اللاعب مطلوب في السعودية وتركيا؛ لذلك.. فإن النصر قد يكون فضل رحيله إلى فنربخشه، حتى ولو ببعض "الخسائر المالية"، بدلًا من أن يعزز أحد الفرق المنافسة.

وبخصوص انتقال العديد من اللاعبين الأجانب، من دوري روشن السعودي للمحترفين إلى الملاعب التركية تحديدًا؛ قال: "ربما هُناك مصالح خاصة، أو دور خفي للوكلاء في ذلك".

وشدد حمد الدبيخي على أن "لغة المال" قد تكون عاملًا حاسمًا أيضًا؛ حيث تعرض الأندية التركية رواتب ضخمة على هؤلاء اللاعبين، على عكس ما سيحصلوا عليه حال رحيلهم من السعودية، إلى أي دولة أوروبية أخرى.

جدير بالذكر أن فنربخشه يستهدف عددًا من النجوم الآخرين، الناشطين في دوري روشن السعودي للمحترفين، بخلاف أندرسون تاليسكا؛ أبرزهم روبرتو فيرمينو وميريح ديميرال، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.