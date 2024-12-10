وكيل أندرسون تاليسكا يرد رسميًا .. حقيقة "الاتفاق النهائي" لانتقال نجم النصر إلى فنربخشه

اللاعب يتعرض لانتقادات عنيفة في الموسم الحالي بسبب تذبذب مستواه..

رد كارلوس ليتي، وكيل أعمال البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على الأنباء التي تتحدث عن "رحيل" اللاعب من قلعة العالمي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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الحديث زاد عن "رحيل" تاليسكا من النصر، في الميركاتو الشتوي القادم، والانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشه التركي، الذي يقوده المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو؛ وسط تأكيدات إعلامية بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. نفى ليتي في تصريحات مع موقع "شووت"، مساء اليوم الثلاثاء، كل الأنباء التي تتحدث عن توصل تاليسكا إلى اتفاق نهائي مع فنربخشه؛ للانضمام إليه في الميركاتو الشتوي القادم، بشكل رسمي.

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وكشف وكيل أعمال نجم النصر عن أن مسؤولي النادي التركي، استفسروا بالفعل عن موقف اللاعب البالغ من العمر 30 سنة، خلال الفترة الماضية؛ لمعرفة إمكانية التعاقد معه، من عدمه.

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وأعلن كارلوس ليتي أن هدف أندرسون تاليسكا؛ هو البقاء في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وقيادته لتحقيق الألقاب والبطولات.

هذه التصريحات؛ تأتي استكمالًا لما ذكره اللاعب في وقتٍ سابق، بشأن رغبته في البقاء مع الفريق النصراوي، وعدم الانتقال إلى أي نادٍ آخر؛ خاصة في ظل ارتباطه بعقد مع قلعة العالمي، حتى 30 يونيو 2026.

جدير بالذكر أن تاليسكا انضم إلى النصر في صيف عام 2021، قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ حيث سجل 76 هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 104 مباريات بمختلف المسابقات الرسمية، منذ ذلك الوقت وحتى الآن.