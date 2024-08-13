تاليسكا يُنعش تدريبات النصر ولويس كاسترو يُحدد رباعي الدفاع أمام التعاون

هل يلحق النجم البرازيلي بقمة النصر والتعاون؟

انتعشت تدريبات النصر أمس الإثنين بعودة أندرسون تاليسكا بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة غرناطة الودية.

النصر يستعد حاليًا لمواجهة التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي مساء غدٍ الأربعاء في أبها، وقد عانى جناحه البرازيلي من إصابة عضلية أبعدته عن المران منذ الرابع من أغسطس الماضي.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن اللاعب أظهر خلال المران جاهزيته التامة لخوض اللقاء، فيما لم يُحسم بعد موقف زميله سامي النجعي الذي شارك في جزء من المران قبل أن يستكمل تدريباته الانفرادية، وسيُقرر المدرب لويس كاسترو مصيره من اللقاء خلال تدريبات اليوم الجماعية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من جانب آخر، أفادت الصحيفة أن المدرب البرتغالي حدد رباعي الدفاع الذي سيبدأ لقاء التعاون، حيث سيتكون من سلطان الغنام وأليكس تيليس في الطرفين وعلي لاجامي وإيمريك لابورت في العمق، إذ فرض عليهم جملًا تكتيكية خاصة خلال مران الأمس.

يُشار إلى أن كأس السوبر السعودي ينطلق اليوم بمواجهة الهلال مع الأهلي في نصف النهائي الأول.