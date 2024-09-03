"أحدهما إلى هولندا" .. النصر يعلن رحيل ثنائي محلي جديد عن الفريق رسميًا

ثنائي النصر يغادر في الصيف الحالي..

رغم إغلاق الميركاتو الصيفي؛ إلا أن نادي النصر السعودي، أعلن مساء اليوم الثلاثاء، "رحيل" اثنين من لاعبي الفريق، بشكل رسمي.

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النصر استغنى عن عديد اللاعبين، في صيف العام الحالي، مع ضم 5 صفقات رسمية؛ هم: الثلاثي البرازيلي بينتو وويسلي جاسوفا وأنجيلو جابرييل، الفرنسي محمد سيماكان والسعودي سالم النجدي.

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وفي هذا السياق.. كشف النصر في بيان رسمي عبر حسابه بمنصة "إكس"، عن موافقته على انتقال حارسه الشاب أمين بخاري، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك.

العالمي أشار إلى أن انتقال بخاري إلى ضمك؛ سيكون على سبيل الإعارة فقط، ولمدة موسم رياضي واحد حتى 30 يونيو من عام 2025.

أيضًا.. وافق مجلس إدارة النصر - حسب بيان آخر - على رحيل لاعب خط الوسط الشاب راكان الغامدي؛ لخوض تجربة احترافية في الدوري الهولندي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وأوضح النصر أن الغامدي "18 سنة"، سيلعب في صفوف نادي إن إي سي نيميخن الهولندي؛ لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة، متمنيًا للاعب التوفيق في رحلته الاحترافية.