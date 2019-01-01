دوري أبطال آسيا

رسميًا | ضم أمرابط - فيتوريا يعلن قائمة النصر الآسيوية

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أخيرًا المغربي ينضم لأول مرة لقائمة العالمي في دوري أبطال آسيا
زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، الرباعي الأجنبي في قائمة الفريق بدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

العالمي يستعد لملاقاة السد القطري بعد غدٍ الإثنين، على ملعب الملك فهد الدولي، بذهاب ربع النهائي، على أن يُقام الإياب في 16 من سبتمبر المقبل.

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وقرر المدرب البرتغالي ضم المغربي نور الدين أمرابط للقائمة، واستبعاد البرازيلي مايكون بيريرا، الذي كان ضمن قائمة دور الـ16.

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وضمت قائمة أجانب النصر الآسيوية الرباعي: الإسترالي براد جونز، البرازيلي جوليانو، المغربيين نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله.

يذكر أن النصر كان قد تأهل إلى ربع النهائي بعد التغلب على الوحدة الإماراتي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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