أسرع مما توقع الجميع .. أليكس تيليس ينضم رسميًا لناديه الجديد بعد نهاية تجربته مع النصر

اللاعب فك ارتباطه مع الفريق السعودي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي

لم تكد تمر 48 ساعة على فسخ عقد أليكس تيليس مع النصر السعودي إلا وقد أعلن انضمامه رسميًا لناديه الجديد!

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كان الفريق السعودي قد أعلن يوم الإثنين الماضي فسخ عقده بالتراضي مع المدافع البرازيلي، متمنيًا له كل النجاح والتوفيق في خطوته القادمة، وموجهًا له الشكر على ما قدمه مع الفريق منذ انضم إليه قادمًا من مانشستر سيتي في الصيف الماضي.

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تيليس لم يكن مرتبطًا بأي نادٍ قبل فسخ عقده مع النصر، وقد كانت التوقعات باستمراره مع الفريق في ظل عدم تعاقد ناديه مع لاعبين أجانب جدد، لكن الصحوة المتأخرة في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات وضم المدافع محمد سيماكان وفشل انتقال ساديو ماني إلى الاتحاد ورحيل أندرسون تاليسكا إلى الدوري التركي أدى لاتخاذ هذا القرار المفاجئ.

رغم ذلك، إلا أن اللاعب وجد ناديه الجديد في وقت أسرع مما توقع الجميع، حيث أعلن بوتافوجو البرازيلي فجر اليوم الأربعاء ضمه رسميًا إلى صفوفه وتوقيعه عقدًا يمتد حتى صيف 2026، وذلك بواسطة مقطع فيديو قصير نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إكس.

اللاعب البرازيلي لعب 38 مباراة مع النصر في جميع بطولات الموسم الماضي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5، وتُوج معه بكأس الملك سلمان للأندية العربية بالفوز على الهلال في المباراة النهائية.