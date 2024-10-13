"هلاليون يديرون النصر والفئات السنية بلا مدرب" .. القحطاني يصف أوضاع العالمي بـ"الكارثية"!

تحديد أسماء هلالية تعمل في النصر..

وجه الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، انتقادًا مثيرًا للجدل، بشأن الأحداث التي يشهدها نادي النصر خلال الآونة الأخيرة، والتي وضعت النادي فوق صفيح ساخن على حد وصفه.

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ويمر الفريق الكروي الأول بنادي النصر، بحالة من الانتعاشة في النتائج، تحت قيادة المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي، والذي حقق 5 انتصارات متتالية في أولى مبارياته، ليصعد إلى المركز الثالث في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 14 نقطة، كما تأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مع التعاون، فضلًا عن تحقيق انتصاره الآسيوي الأول في دوري النخبة، بالفوز على الريان القطري (2-1)، في الجولة الثانية.

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ورغم انتعاشة النصر كرويًا، إلا أن القحطاني فجر مفاجأة أخرى، عبر برنامج "ركلة حرة"، بقوله إن الفئات السنية داخل النادي، تعاني من عدم وجود مدرب، بعد الموسم الماضي، سواءً درجة الناشئين أو البراعم، فيما عدا درجة الشباب، الذي يملك مدربًا قديمًا، ما تسبب في تعرض الفرق لخسائر ثقيلة هذا الموسم، بسداسية الاتحاد وخماسية الاتفاق، وهو الأمر الذي وصفه بـ"كارثة"، متسائلًا "هل هذا عمل إداري ناجح؟".

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وأضاف القحطاني أن هناك أشخاصًا غير مؤهلين، ولديهم انتماء لنادي الهلال، يعملون في نادي النصر، وأحدهم تم فصله من إحدى الشركات، ويعمل في إدارة الحوكمة بالنادي، كما حدد أسماءً معينة وصفها بـ(الهلاليين)، وهم "بندر المؤمن، محمد السكيت، مؤيد الحجيل، أسامة الزيد".

ونوه القحطاني بأن الإدارة النصراوية أطاحت بالمدير القانوني الذي جلب للنادي أكثر من 25 مليون ريال، ورد قضايا عن النادي، بمبالغ تصل إلى 20 مليون، فقط لأنه رفض أن (يشتكي) الإعلام النصراوي، على حد وصفه، مضيفًا أن النادي استقطاب أشخاصًا للعمل إعلاميًا وقانونيًا، وجميعهم ضد النصر".