أزمة النصر وأمرابط - يكون الخطأ كبيرًا بقدر ما يكون صاحبه كبيرًا

كيف أخطأت إدارة النصر في أزمة نور الدين أمرابط؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أزمة جديدة تشغل الرأي العام الكروي السعودي حاليًا، أبطالها ناديي النصر والأهلي والمغربي نور الدين أمرابط، والأمر يخص صفقة تبادلية لم تتم.

البداية كانت عندما فجر الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على الكرة بالأهلي، حيث أكد على أن إدارة النصر عرضت على ناديه، التخلي عن نور الدين أمرابط، مقابل ضم سلمان المؤشر.

خرج عبد العزيز بغلف؛ عضو شرف نادي النصر، للتعليق على تصريحات بن مشعل، موجهًا الاتهامات لإدارة الراقي بمحاولة إلهاء الجماهير عن إخفاق الفريق بدوري أبطال آسيا واستهلال مشواره في الدوري السعودي بالتعادل أمام العدالة، عن طريق خلق روايات وصفها بالخيالية. ( طالع التفاصيل )

وخرج بعض الشهود للحديث عن هذا الأمر، ليتم تأكيد الواقعة، وهو ما زاد من إثارة الجدل بين جماهير النصر والأهلي.

أما عن اللاعب كان رد فعله غامضًا، حيث نشر صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يحمل قميص النصر، ويبدو بها حزينًا، وموجهًا التحية إلى جماهير النصر.

تلك المؤشرات لا تدعوا أبدًا للتفاؤل، بعد فترة طويلة من الاستقرار داخل النصر، خاصة بعد انتهاء موسم ناجح بالتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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يكون الخطأ كبيرًا بقدر ما يكون صاحبه كبيرًا، هذا أبلغ وصف للأزمة، لأن فكرة التخلي عن خدمات لاعب بحجم نور الدين أمرابط، ساهم بشكل كبير في التتويج بالدوري الموسم الماضي، وواحدًا من العناصر الأساسية بالفريق.

لعل أكثر ما يميز النصر هو الاستقرار الفني والإداري خلال الفترة الحالية، واستغلال مسؤولي الأهلي خطأ النصر برغبتهم في التخلي عن النصر، ما هو إلا ذكاء إداري.

ما الذي قدمه أمرابط الموسم الماضي رفقة النصر؟ شارك المغربي في 29 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 10 أهداف.

أما عن سلمان المؤشر، شارك مع الأهلي في 32 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع 8 أهداف، ومعدله التهديفي أقل من اللاعب المغربي نور الدين أمرابط.

فاتورة خطأ إدارة النصر بالتأكيد سيكون لها أثر على نور الدين أمرابط بشكل خاص، والفريق بشكل عام، لأن إنفجار تلك الأزمة في هذا التوقيت ليس في صالح العالمي، الذي يستعد لخوض مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام السد القطري.

قد ينشغل نور الدين أمرابط بتلك الأزمة، وهو ما سيؤثر على مستواه في المباريات، وهذا ما سيؤثر على مستوى الفريق بشكل عام.

لننتظر ونشاهد كيف ستؤثر تلك الأزمة على النصر خلال الفترة القادمة.