أخبار النصر اليوم | تفاصيل عقد العمري الجديد .. وطلب الرائد

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 28 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 28 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تفاصيل عقد عبد الإله العمري مع النصر

أكدت تقارير صحفية، على أن عبد الإله العمري، قام بتجديد تعاقده مع نادي النصر، مقابل 12 مليون ريال لمدة 3 مواسم مقبلة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن العمري تسلم مقدم العقد أمس الأربعاء، بعد الاتفاق مع إدارة النصر عليه.

حسم مباريات وبطولات .. ماذا إذا قمنا بحذف أهداف جوميس وحمد الله بمواجهات الديربي؟

يعد الفرنسي بافيتمبي جوميس والمغربي عبد الرزاق حمد الله، هما أبرز لاعبي فريقي الهلال والنصر، وقبل مواجهة السوبر السعودي بينهما، ماذا ستكون نتائج الفريقين إذا قمنا بحذف الأهداف التي سجلها الثنائي في مباريات الديربي. " شاهد التفاصيل "

تقارير .. الرائد يطلب التعاقد مع صفقة النصر الجديدة

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الرائد طلب من النصر، التعاقد مع صفقته الجديدة، في ظل عدم قدرة العالمي على قيده في كشوفات النادي، بسبب عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

النصر فشل في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، بسبب عدم قدرته على تسديد الرواتب المتأخرة للاعبيه والعاملين داخل النادي بقطاع كرة القدم خلال الفترة الماضية. " اقرأ التفاصيل "

بعد تأكيد وكيله على الرحيل .. أول رد فعل من النصر بشأن أزمة مايكون

فجر البرازيلي ريناتو، وكيل أعمال مواطنه مايكون بيريرا مدافع نادي النصر، مفاجأة من العيار الثقيل مساء أمس الأربعاء، بشأن مستقبل اللاعب مع فريقه، حيث أكد على أنه سيرحل ولن يلعب مجددًا بقميص العالمي.

تصريحات وكيل مايكون جاءت بسبب عدم حصول اللاعب على رواتبه منذ 6 أشهر، وأيضًا عدم تلقيه ردًا من جانب إدارة نادي النصر، حول مهلة سداد المستحقات، ليغيب اللاعب عن التدريبات الجماعية يومين متتاليين، قبل مباراة السوبر السعودي أمام الهلال. " اقرأ التفاصيل "