أخبار النصر اليوم | "العالمي أكثر المتضررين من التحكيم"، والجبلي جاهز لمباراة الإثنين

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 19 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 19 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

إعلامي: النصر أكثر المتضررين من التحكيم في الدوري السعودي

قال الإعلامي محمد أبو هداية عبر قناة سبورت 24 أن النصر هو أكثر المتضررين هذا الموسم من الدوري السعودي، والدليل مركزه في جدول الترتيب.

محمد ابو هداية : النصر أكثر المتضررين من التحكيم والدليل ترتيبه .

سوالف رياضية ... pic.twitter.com/OTLC9y8WYK — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 18, 2020

وأوضح أبو هداية أن سوء نتائج النصر لا يعود فقط للظروف والغيابات والحالة النفسية للاعبين، لكن أيضًا للأخطاء التحكيمية خلال المباريات.

النصر يُواصل استعداداته لمواجهة الباطن وسط غياب أيمن يحيى

واصل لاعبو النصر مساء أمس الجمعة تدريباتهم استعدادًا لمواجهة الباطن يوم الإثنين القادم ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وقد أدى اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت قيادة المدرب روي فيتوريا، وقد غاب أيمن يحيى عن المران وأدى تدريباته في صالة الألعاب الرياضية.

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نجم الفيصلي جاهز لمواجهة النصر

تأكدت جاهزية يوسف الجبلي نجم الفيصلي لمواجهة النصر ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي يوم الإثنين القادم.

اللاعب الهولندي كان قد تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه ضد أبها في كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس الماضي مما أدى لخروجه من الملعب، لكن الفحوصات التي أجراها عقب اللقاء أظهرت سلامته.

الجبلي الذي يُعد أحد أفضل صناع اللعب في الدوري السعودي شارك في جزء من مران الأمس وسيكون جاهزًا لمواجهة النصر.

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