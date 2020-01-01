أخبار النصر اليوم | معاقبة حمد الله وقراءة في مستقبل العالمي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 10 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 10 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

نجم العالمي جاهز للكلاسيكو

ظهر عبد الفتاح عسيري؛ لاعب النصر، في مران الفريق اليوم، بعد غياب خلال الفترة الماضية على إثر الإصابة.

وتأكدت جاهزية للاعب، للمشاركة في الكلاسيكو المقبل أمام الأهلي، المقرر إقامته بعد غدٍ السبت، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المحلي.

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قراءة في مستقبل النصر .. العالمي وضعه أسوأ من الاتحاد بالعام الماضي!

قالوا قديمًا "لا تأمن غدر الزمان"، وفي عالم كرة القدم نقول "لا تأمن غدر الساحرة المستديرة"، بالأمس كان يحمل الاتحاد راية الهبوط من دوري المحترفين السعودي ولمدة عامين، لكن الليلة ها هو ينافس في المراكز الأول، وانتقلت الراية إلى النصر بطريقة غريبة. ( طالع التفاصيل )

رسميًا .. لجنة الانضباط تعاقب عبد الرزاق حمد الله

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس، عقوبتين على خلفية أحداث المباراة التي جمعت بين النصر والاتفاق. ( طالع التفاصيل )

فيديو | عندما فقد لاعب النصر أعصابه فانهال بالضرب والركل على مهاجم الأهلي

عشاق الكرة السعودية، على موعد مع مباراة كلاسيكو جديدة بين النصر والأهلي، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء يوم السبت 12 ديسمبر 2020، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث تحمل تلك المواجهات الكثير من الذكريات التي لا تُنسى. ( طالع التفاصيل )

فيديو | مدير دائرة التحكيم يرد على اتهام الحكام بمحاباة الأندية الكبيرة في السعودية

رد السويسري مانويل نافارو؛ مدير دائرة التحكيم بالسعودية، على الاتهامات التي توجه للحكام بين الحين والآخر حول التحيز للأندية الكبيرة، معربًا عن استيائه من مثل هذه التصريحات. ( طالع التفاصيل )

الاتحاد الأكثر استفادة والشباب يتراجع .. ترتيب الدوري السعودي بدون ركلات جزاء

بداية مثيرة للدوري السعودي للمحترفين كعادته، هناك من يدافع عن لقبه وظل متصدرًا وهو الهلال، وآخر يبحث عن مجدًا جديد فهم كثيرون، وهناك من وجه صدمة لجماهيره بتواجده في قاع الترتيب وهو النصر.

الكثير من المباريات تحسم في الدقائق الأخيرة بشكل مثير، وبعضها يحسم مبكرًا لفارق الإمكانيات بين الفريقين، ولكن ضربات الجزاء بالطبع تلعب دورًا هامًا في سير ونتيجة المباراة، وهو ما سنتحدث عنه خلال التقرير التالي.

سنرصد لكم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بدون تأثير ركلات الجزاء على النتائج بعد مرور 7 دولات من الموسم الحالي. ( طالع التفاصيل )

الكشف عن موعد عودة الصليهم وآخر تطورات إصابته

يعاني عبد المجيد الصليهم، لاعب وسط فريق نادي النصر، من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، تسببت في غيابه عن تدريبات فريقه خلال الفترة الماضية، حيث يحاول الجهاز الطبي تجهيزه للعودة إلى الملاعب مرة أخرى.

الصليهم تعرض للإصابة خلال مباراة النصر أمام الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تحامل اللاعب على إصابته، مما تسبب في مضاعفات له. " اقرأ التفاصيل "

تقارير .. النصر يقرر الاستغناء عن أمرابط وبراد جونز

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي النصر، استقرت على الاستغناء عن خدمات المغربي نور الدين أمرابط، والأسترالي براد جونز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تغيير خانتين في الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

النصر يسعى لتصحيح الأوضاع خلال الفترة المقبلة، في ظل النتائج السلبية التي يحققها الفريق خلال الفترة الماضية، حيث لم يحقق سوى انتصارًا واحدًا في 7 جولات ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة لخسارة كأس الملك أمام الهلال. " اقرأ التفاصيل "

التصعيد والتعليق .. النصر يتخذ خطوة جديدة في أزمة برسبوليس

تستعد إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، لتصعيد احتجاجها الآسيوي إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولي "كاس"، خلال الساعات المقبلة، بشأن أزمة مباراة برسبوليس الإيراني، بنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية، إلى أن نادي النصر سيطلب تعليق إقامة المباراة النهائية على النسخة الحالية، من البطولة القارية، لحين صدور الحكم النهائي من "كاس"، في الاحتجاج المقدم ضد برسبوليس الإيراني، بسبب عدم أهلية مشاركة عدد من لاعبيه في المباراة.

النصر مهدد بفقدان بيتي والغنام في الكلاسيكو

تحوم الشكوك حول مشاركة الأرجنتيني بيتي مارتينيز وخالد الغنام، لاعبا نادي النصر، في مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي، بعد ملازمتهما العيادة الطبية أمس.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن البرتغالي بازيل روبير طبيب النصر، اتفق مع الإسباني هوجو كاماريرو أخصائي التأهيل، على عدم دخول الثنائي إلى التدريبات الجماعية، إلا بعد خضوعهما لاختبارات خاصة عصر اليوم الخميس.