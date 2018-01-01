النصر الإماراتي يُعلن إيقاف محمود خميس لأجل غير مسمى
ماجد جزر فيسبوك تويتر
أعلنت إدارة نادي النصر الإماراتي إيقاف محمود خميس لاعب الفريق الأول لكرة القدم لأجل غير مسمى.
وأشار الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن إيقاف اللاعب سيتم لحين وصول التقرير النهائي من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.
وأكد مجلس إدارة شركة النصر أن هذا القرار يأتي تطبيقاً للمصلحة العليا للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم المُقبل على المشاركة في كأس آسيا.
وكان حسن سهيل مشرف المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم قد كشف عن سبب استبعاد لاعب النصر محمود خميس من المنتخب، قبل أيام على بدء المنتخب مشواره في كأس اسيا.
📜 هكذا كانت اختيارات @Hegazi لـ أفضل 3 لاعبين عرب في 2018 👇
1⃣ @MoSalah
2⃣ @MedhiBenatia
3⃣ @Trezeguet #جول25 pic.twitter.com/hv4UVnFS1I — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 26, 2018
وأكد سهيل أن إبعاد خميس يأتي كعقوبة انضباطية على اللاعب بسبب سوء السلوك، فيما لم يكشف اتحاد الكرة عن تفاصيل التصرف الذي بدر من اللاعب.
وتحتضن الإمارات بطولة كأس آسيا 2019، والتي تنطلق يوم 5 يناير المقبل وستمر حتى الأول من فبراير 2018.
خبر صحفي| #نادي_النصر pic.twitter.com/uJVW0dUjSb — AL NASR FC (@ALNasrSC) December 26, 2018