النشيد الوطني وعبارات سياسية .. أزمة تُهدد كأس السوبر التركي في السعودية

هل سيتم تأجيل السوبر التركي بسبب تلك الأزمة؟

تسبب علي كوتش رئيس نادي فنربخشه، في أزمة كبيرة قبل مباراة كأس السوبر التركي، والتي ستقام مساء اليوم الجمعة، أمام فريق جلطة سراي.

رئيس فنربخشه أكد على أن فريقه يُريد أن يحمل لافتة مصطفى كمال أتاتورك "السلام في الوطن، السلام في العالم"، وهو الأمر الذي لم تتقبله السلطات السعودية، ولكن تم السماح بعزف النشيد الوطني التركي في المباراة.

وكشف الصحفي التركي ياجيز سابونسو أوغلو عبر حسابه على "X": إن علي كوتش رئيس فنربخشه هدد بعدم خوض مباراة كأس السوبر التركي، حال عدم السماح لهم بارتداء قميص فنربخشه أتاتورك واللافتة التي بها العبارة الخاصة به.

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ورد الاتحاد التركي لكرة القدم عبر بيان رسمي، قال فيه: "ستبدأ المباراة بحضور علمنا التركي، مع فعاليات الاحتفال بمرور 100 عام، مع دقيقة صمت على شهدائنا ونشيدنا الوطني يقرأه الفنان نورم إندر، لا تلتفتوا إلى معلومات مضللة حول هذه القضية".

وحتى الآن هناك محاولات للوصول إلى حلول تُرضي جميع الأطراف، من أجل إقامة مباراة كأس السوبر التركي مساء اليوم بشكل طبيعي على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.