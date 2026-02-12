النشيد الوطني الإنجليزي: كلمات "حفظ الله الملك" كاملة مع شرح معناها

تعد عزف الأناشيد الوطنية قبل مباريات كرة القدم الدولية تقليدًا قديمًا في هذه الرياضة. يصطف اللاعبون على خط التماس في ما يعتبر بمثابة لفتة أخيرة حماسية قبل بدء المعركة على أرض الملعب.

بالنسبة للبعض - بمن فيهم اللاعبون - يثير النشيد الوطني المشاعر، ويعد غنائه عنصراً أساسياً في كرة القدم الدولية. بينما يحترم آخرون هذه اللحظة بصمت، وقد يكرهها القليلون.

هنا، تلقي GOAL نظرة على النشيد الوطني لإنجلترا وكلماته ومعناه.

ما هو النشيد الوطني لفريق إنجلترا لكرة القدم؟

الاسم: حفظ الله الملك الملحن: غير معروف سنة اعتماده: 1745

"حفظ الله الملك"(سابقًا "حفظ الله الملكة") هو النشيد الوطني الذي يستخدمه المنتخب الإنجليزي كنشيد رياضي في المباريات الدولية.

رسميًا، "حفظ الله الملك" هو النشيد الوطني للمملكة المتحدة، ولكنه أصبح مرادفًا لإنجلترا منذ ظهوره لأول مرة في عام 1745.

بشكل عام، يتم استخدام المقطع الأول فقط من "حفظ الله الملك" في الرياضة، مما يعني أنه يندرج ضمن لوائح الفيفا المتعلقة بالنشيد الوطني، والتي تنص على أن طول نشيد كل فريق يجب ألا يتجاوز 90 ثانية.

يتم استخدام الأغنية عادةً عندما تمثل الدولة في المنافسات الرياضية، ولكن هناك بعض الاستثناءات. على سبيل المثال، يستخدم فريق الكريكيت الإنجليزي أغنية "Jerusalem" كنشيده الوطني.

لا يُعرف على وجه اليقين من كتب النشيد، ولكن يُنسب إلى الملحن الإنجليزي جون بول.

كلمات أغنية "حفظ الله الملك" كاملة

تم اعتماد أغنية "حفظ الله الملك" (أو "حفظ الله الملكة") كنشيد وطني بريطاني في عام 1745، وظلت كذلك حتى يومنا هذا.

الأغنية هي قصيدة غنائية موجهة إلى الملك أو الملكة الحاكمين وتدعو إلى الحماية الإلهية لحكمهم وإلى هزيمة أعدائهم.

كانت كلمات الأغنية الأصلية تشير بشكل خاص إلى الملك جورج الثاني، ملك بريطانيا آنذاك، وقد ظهرت على مر السنين عدة نسخ منها، بما في ذلك بعض النسخ ذات الطابع العسكري.

ومع ذلك، تم توحيد النص منذ ذلك الحين ويمكنك الاطلاع على النسخة الكاملة أدناه.

حفظ الله الملك

حفظ الله ملكنا الكريم!

عاش ملكنا النبيل!

حفظ الله الملك!



اجعله منتصراً

سعيدًا ومجيدًا،

ليحكمنا طويلاً:

حفظ الله الملك!



يا ربنا وإلهنا، قم

وبدد أعداءه،

واجعلهم يسقطون:

وأربك سياساتهم،

وأحبط حيلهم الخبيثة،

نضع آمالنا فيك:

فليحفظنا الله جميعاً.

أفضل هداياك في المتجر،

على من تشاء أن تغدقها؛

فليطول عهده:

فليدافع عن قوانيننا،

ويعطينا دائمًا سببًا

لنغني من قلوبنا وأصواتنا،

حفظ الله الملك!

الجدل والنشيد الوطني البديل لإنجلترا

في كرة القدم، يمثل المملكة المتحدة أربعة منتخبات وطنية: إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز. ومع ذلك، لا يستخدم سوى منتخبا إنجلترا وأيرلندا الشمالية النشيد الوطني البريطاني قبل المباريات، في حين أن منتخبي اسكتلندا وويلز لهما نشيدان وطنيان فريدان - "زهرة اسكتلندا" و"هن ولاد في ناداو" ("أرض آبائي القديمة").

مع اعتماد كل من اسكتلندا وويلز أناشيد منفصلة ومتميزة للرياضة، كان استخدام إنجلترا للنشيد الوطني البريطاني - الذي يشمل رسميًا المملكة المتحدة بأكملها - موضوع نقاش بين السياسيين والمشجعين والرياضيين على حد سواء.

وقد أثيرت هذه المسألة في عدة مناسبات، وفي عام 2016 ، نوقشت في البرلمان البريطاني مذكرة قدمها النائب العمالي توبي بيركنز، دعا فيها إلى اعتماد نشيد وطني إنجليزي فريد. ولاحظ بيركنز أن عزف "حفظ الله الملكة" قبل مباريات إنجلترا "يعكس إحساسنا بأن بريطانيا وإنجلترا مترادفتان".

أظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة "Anthem4England" في عام 2007 أن أغنية "Jerusalem" - التي يستخدمها فريق الكريكيت الإنجليزي - احتلت المرتبة الأولى كأفضل بديل متفوقة على اقتراحات مثل "Land of Hope and Glory" و "Rule Britannia". اقترح آخرون، بمن فيهم بيركنز، أن يتم تأليف أغنية جديدة خصيصًا لهذا الغرض.

ومن المثير للاهتمام أن أغنية "حفظ الله الملكة" قوبلت أحيانًا بردود فعل سلبية من مشجعي الفريق المنافس. على سبيل المثال، في عام 2005، قوبلت الأغنية بالصياح من قبل المشجعين الويلزيين في كارديف قبل مباراة تصفيات كأس العالم بين ويلز وإنجلترا. في ذلك الوقت، قال ديفيد بيكهام، قائد منتخب إنجلترا آنذاك: "كان اللاعبون متحمسين للمباراة على أي حال، ولكن عندما سمعوا ذلك، كان ذلك بالتأكيد دافعًا لنا".

في عام 2017، فرضت الفيفا غرامة قدرها 4000 جنيه إسترليني على الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم (SFA) بعد أن قابل المشجعون النشيد الوطني "God Save the Queen" بالاستهجان قبل مباراة تصفيات كأس العالم بين اسكتلندا وإنجلترا في غلاسكو.

ومن المعروف أن مشجعي نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز يصفرون أيضًا أثناء عزف النشيد الوطني، تماشيًا مع روح "سكوس وليس إنجليزي".

هل تستخدم الفرق الأخرى أغنية "حفظ الله الملك"؟

كما ذكرنا سابقًا، يستخدم فريق أيرلندا الشمالية أيضًا أغنية "God Save the King" كنشيد وطني قبل المباريات الدولية، ولكن هذا الأمر لا يخلو من الجدل.

يثير النشيد الوطني انقسامًا كبيرًا في أيرلندا الشمالية لأنه لا يمثل الأفراد من المنطقة الذين يعتبرون أنفسهم أيرلنديين وليسوا بريطانيين.

أقر الرئيس السابق للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم (IFA) جيم شو بصعوبة النشيد في مقابلة أجراها عام 2016 مع صحيفة Belfast Telegraph .

قال شو: "إذا احتفظنا به، فسوف نزعج الناس، ونعلم أنه إذا تم إلغاؤه، فسيكون هناك الكثير من المشجعين الغاضبين". "لكن ليس من شأن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم أن يقرر ما هو النشيد الوطني لأيرلندا الشمالية. هذا من شأن الحكومة اللامركزية في ستورمونت".

كونه النشيد الوطني للمملكة المتحدة، استخدم فريق كرة القدم البريطاني النشيد "حفظ الله الملكة" (كما كان) خلال دورة الألعاب الأولمبية 2012. ومع ذلك، واجه بعض اللاعبين في فريقي الرجال والسيدات - خاصة أولئك القادمون من ويلز واسكتلندا - انتقادات من بعض الأوساط لعدم غنائهم النشيد.

في مكان آخر، على الرغم من عدم استخدام "حفظ الله الملك"، فإن النشيد الوطني لليختنشتاين "Oben am jungen Rhein"("عالياً على نهر الراين الشاب") يستخدم نفس اللحن بالضبط، مما تسبب في بعض الارتباك في المباريات ضد أيرلندا الشمالية وإنجلترا.

ومن المثير للاهتمام أن دول الكومنولث مثل أستراليا ونيوزيلندا وكندا تستخدم "حفظ الله الملك" كنشيد ملكي رسمي، ولكن لكل منها نشيدها الخاص أيضًا.

