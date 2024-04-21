"دوري الأبطال مفتاحنا" .. روبرت ليفانوفسكي يكشف عن طريقة الفوز على ريال مدريد!

تصريحات مهمة من نجم برشلونة قبل الكلاسيكو

أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، على أن فريقه قادر على الانتصار في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، كاشفًا عن الطريقة التي ستحقق هذا الأمر.

وحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال ليفاندوفسكي خلال المؤتمر الصحفي قبل الكلاسيكو: "نعرف كيف نهزم ريال مديد، نعرفهم جيدًا وقمنا بتحليل الأخطاء التي ارتكبناها في آخر مباراة جمعتنا بهم، ونعلم إذا قللنا من المزايا التي يمتلكوها، سيمكننا الفوز عليهم في سانتياجو برنابيو".

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وواصل: "نشوة دوري أبطال أوروبا بتخطي مانشستر سيتي، ستجعل ريال مدريد خارج الكلاسيكو ذهنيًا، ويمكن أن نستغل ذلك".

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وعلق البولندي على تبادل التصريحات بين زميليه رونالدو أراوخو وإلكاي جوندوجان، بعد موقعة باريس سان جيرمان، حيث شدد على أنه تم طي هذه الصفحة بالفعل داخل غرفة الملابس.

وأوضح روبرت: "لدي انطباع عن وسائل الإعلام بأنهم غالبًا ما يهتمون بمثل هذه القضايا أكثر منا، أعتقد أنه لم يكن هناك أي خطأ في تصريح إلكاي، أو أنه كان هجومًا شخصيًا على شخص آخر، نحن رجال وإذا كان هناك أي شيء فمن المحتمل أن يكون، تم تفهم الأمر ولا يوجد مشكلة داخل غرفة الملابس".