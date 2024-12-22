"فازت النساء فصمت الجميع" .. تلميح غريب من وليد الفراج بشأن ديربي الرياض بين الهلال والنصر

ماذا يقصد مقدم برنامج "أكشن مع وليد"؟!..

لا تخلو حلقة من برنامج "أكشن مع وليد" من التلاسنات و"الطقطقة"، سواء من الضيوف أو من المقدم وليد الفراج، وهذه المرة الأمر يتعلق بمباراة كرة قدم نسائية.

سيدات العالمي حققن أمس السبت، فوزًا عريضًا أمام الهلال برباعية نظيفة، ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

هذا الفوز عزز من صدارة النصر لجدول الترتيب برصيد 24 نقطة، فيما جمد الهلال عند 13 نقطة في المركز الخامس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلق الفراج على هذا الانتصار عبر حلقة الأمس، قائلًا: "النصر للسيدات فاز على الهلال بأربعة، ولا نسمع في تويتر أي حس، كله صامت! (يضحك)".

تعليق مقدم "أكشن مع وليد" حمل عديد التفسيرات من قبل الجماهير؛ ما بين من رأى أنه يحاول إرضاء النصراويين بذكر أي انتصار لهم أمام الهلال، داعمين موقفهم بأن برنامجه لا يغطي الكرة النسائية في الأساس، إنما لجأ لهذا الحل هذه المرة فقط.

فيما رأى آخرون أن الفراج يريد من تعليقه التلميح إلى أن جمهور كرة القدم النسائية لا يتسلح بـ"الصياح" كما يحدث في ملاعب الرجال.

يذكر أن رجال النصر لم يفلحوا في تحقيق أي فوز أمام الهلال في الديربي منذ ديسمبر 2021، باستثناء الانتصار في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "الودي" بثنائية مقابل هدف وحيد.