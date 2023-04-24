فيديو | الندم يقتله في النصر؟ .. كريستيانو رونالدو يثير الجدل برد فعله أمام الوحدة

خرج النصر متأخرًا من شوط المباراة الأول، فماذا فعل رونالدو؟

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لا تيسر الأمور على ما يرام نهائيًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، في ظل تراجع نتائج فريقه، لكنه الليلة أثار الجدل بشكل كبير خلال مواجهة الوحدة.

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العالمي يلتقي بفرسان مكة حاليًا، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في لقاء انتهى شوطه الأول بهدف نظيف للأخير.

وشهد الشوط إهدار الدون فرصة هدف محقق في ظل تألق الحارس المغربي منير المحمدي، وهو ما زاد من غضب صاروخ ماديرا.

وأثناء خروج رونالدو من الملعب بعد إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، بدت علامات الندم عليه بشكل كبير، إذ ظل يحرك رأسه يمينًا ويسارًا وكأنه ينفض غبار الواقع عن رأسه، بجانب نظره لزملائه في الفريق من حوله بالطريقة نفسها.

رد فعل رونالدو يثير الجدل بشكل كبير عما يفكر به بعد أربعة أشهر فقط من قدومه للنصر، خاصةً في ظل سقوط الفريق قبل أيام أمام الهلال في دوري روشن، وضياع لقب كأس السوبر.

جدير بالذكر أن الفائز من بين النصر والوحدة، يلتقي بالهلال في النهائي، إذ أطاح الأخير بالاتحاد من البطولة أمس الأحد.

Shahid