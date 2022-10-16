النحس يواصل ملاحقة المغني الكندي دريك وهذه المرة ينال منه شخصيًا

نحس دريك ينال منه بنفسه بعد خسارته لـ 600 ألف يورو.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تعرض المغني الكندي دريك لخسائر تقدر بحوالي 600 ألف يورو بعد مباراتي آرسنال وبرشلونة اليوم الأحد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن المغني كان قد راهن على نتائج محددة في المواجهتين لكنا لم تحدث بالسيناريو الذي توقعه.

وأكدت الصحيفة إن إجمالي المبلغ الذي خسره دريك في الرهان كان حوالي 600 ألف يورو، بعد أن ربح رهان مباراة آرسنال وليدز.

إجمالي الرهانات التي وضعها دريك كانت حوالي ثلاثة ملايين يورو، حيث راهن أيضًا على فوز برشلونة وهو ما لم يحدث حيث حقق أصحاب الأرض الانتصار.

وكان دريك قد تواجد بشكل واضح في كلاسيكو اليوم على قمصان النادي الكتالوني بسبب عقد رعاية الأخير مع منصة الاستماع للأغاني "سبوتيفاي".

وكان برشلونة قد تعرض للخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد من ريال مدريد، حيث سجل أصحاب الأرض في الشوط الأول مرتين وقلص البديل فيران توريس الفارق في الشوط الثاني قبل أن يحسم الملكي النتيجة في نهاية اللقاء بركلة جزاء.

جدير بالذكر أن آرسنال كان قد حقق الفوز هو الآخر على ليدز بهدف نظيف في الشوط الثاني من عمر اللقاء سجله بوكايو ساكا.