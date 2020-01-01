النجم الساحلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم كشريدة

هل يفاوض الأهلي والزمالك وجدي كشريدة لضمه؟

كشف قيس عاشور، المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي التونسي، عن حقيقة ما تردد، حول تلقي ناديه عروضًا من جانب الأهلي والزمالك المصريان، للتعاقد مع وجدي كشريدة، الظهير الأيمن للفريق.

عاشور قال خلال تصريحات لقناة "النهار" التليفزيونية: "لا توجد أي مفاوضات من جانب نادي الزمالك حتى الآن، من أجل ضم وجدي كشريدة".

متحدث النجم الساحلي تابع: "لاعبو الفريق لا يتدربون حاليًا بسبب فيروس كورونا، والنشاط الرياضي في تونس متوقف، ولا نعرف مصير المسابقة، كل هذا الكلام سابق لأوانه".

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قيس عاشور أردف: "الزمالك لا يعلم هو الآخر بمصير مبارياته، والغموض يحيط بجميع المسابقات، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد".

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وعن الأهلي، قال عاشور: "الأهلي لم يقدم عروضًا لنا، ولم يتواصل معنا أو مع وجدي كشريدة بأي طريقة، قد تشهد نهاية الموسم مفاوضات، لنرى ما يمكن أن يحدث".

واختتم مسؤول النجم الساحلي تصريحاته قائلًا: "يتبقى في عقد كشريدة موسمين، ولا يوجد شروط جزائية، وهو يريد الاحتراف الأوروبي، وفي حال وجود عروضًا من الأهلي والزمالك، سندرس الأفضل لمصلحة النادي أو اللاعب، ولا يوجد مفاوضات حاليًا".

الأهلي يبحث عن تدعيم الجبهة اليمنى بعد تأكد رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الحالي، كما يبحث الزمالك أيضًا عن تدعيم الجهة اليمنى، بعدما رحل التونسي حمدي النقاز عن الفريق.